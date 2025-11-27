Καλαμάτα: Θρασύτατη διάρρηξη και κλοπή σε κοσμηματοπωλείο!

Αλλη μια διάρρηξη και δύο απόπειρες κλοπών σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Καλαμάτα.

Οι δράστες έβαλαν στο μάτι και έκλεψαν κοσμηματοπωλείο στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

Ηταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν τρεις άγνωστοι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έσπασαν με λοστούς το ρολό ασφαλείας του καταστήματος και στη συνέχεια έκαναν θρύψαλα και την γυάλινη τζαμαρία, αφαιρώντας από το εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου χρυσαφικά και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό!

Μάλιστα δεν πτοήθηκαν ούτε από το συναγερμό που χτύπησε ούτε από το θόρυβο που έγινε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης και πρόλαβαν να γίνουν… καπνός προτού γίνουν αντιληπτοί.

Το ίδιο βράδυ αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε άλλα δύο κοσμηματοπωλεία στο Ιστορικό Κέντρο, σε κοντινή απόσταση από το κοσμηματοπωλείο που διέρρηξαν, δίχως όμως να τα καταφέρουν.

Η Ασφάλεια Καλαμάτας ενημερώθηκε για το περιστατικό διάρρηξης και προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών.

Κ.Ηλ.