Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Καταγγέλλουν υποστελέχωση μετά την πυρπόληση περιπολικών στη Μεσσήνη

Το ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά και τους κινδύνους ακόμα και για τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας μετά το περιστατικό πυρπόλησης δύο περιπολικών το βράδυ της Κυριακής έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης .

Η επιστολή την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Μπούκας και ο γενικός γραμματέας Δημήτριος - Παναγιώτης Θλιμμένος αναφέρει αναλυτικά:

“Μετά το χθεσινό περιστατικό που συνέβη έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης όπου κάηκαν δύο (2) οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας θέλουμε να εκφράσουμε έντονα την ανησυχία και την αγανάκτησή μας. Χθες ήταν περιπολικά, στο μέλλον μπορεί να είναι Αστυνομικός. Άραγε υπάρχει ίχνος αξιοπρέπειας να καταλάβει κάποιος, ότι σύντομα θα θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές; Είναι δυνατόν να εκτελούν νυχτερινή διατεταγμένη Υπηρεσία δύο (2) Αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας να περιπολεί μόνος του και αυτός;

Στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης έγινε η στραβή. Κι αν ο αξιέπαινος συνάδελφός μας δεν είχε ενεργήσει τόσο γρήγορα και με αυταπάρνηση, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα τη σωματική του ακεραιότητα, η πυρκαγιά πολύ πιθανόν θα είχε πάρει άλλες διαστάσεις και τώρα όλοι θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ή μάλλον όχι όλοι...;

Τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα ίδια και τα ίδια. Όλες οι Υπηρεσίες του Νομού Μεσσηνίας είναι αποψιλωμένες από ανθρώπινο δυναμικό. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών προσπαθούν να βγάλουν Υπηρεσίες με λιγοστά άτομα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βγάλουν μέτρα τάξης σε γήπεδα και τυχόν άλλα μέτρα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Φωνάζουμε: Δεν γίνεται άλλο πια να εκτελεί διατεταγμένη Υπηρεσία ένας Αστυνομικός. Και πιο απλά για να το καταλάβουν άπαντες, ένας Αστυνομικός στο κτίριο κάθε Υπηρεσίας και ένας Αστυνομικός σε περιπολία. Το τελευταίο δεν το δένουμε και κόμπο, καθώς πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να διατίθεται ούτε ένας Αστυνομικός σε περιπολία. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων από συναδέλφους μας για σοβαρά θέματα αυτοπροστασίας. Δεν πάει άλλο...

Στη Μεσσήνη, το Α.Τ. Μεσσήνης υπολειτουργεί . Στην Πύλο, το Α.Τ. Πύλου-Νέστορος τα ίδια. Στην Κορώνη, το Α.Τ. Κορώνης τα ίδια. Στους Γαργαλιάνους, το Α.Τ. Γαργαλιάνων τα ίδια και χειρότερα. Στην Κυπαρισσία, το Α.Τ. Τριφυλίας να πούμε τα ίδια και χειρότερα είναι λίγο, μπροστά σε αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας. Στο Μελιγαλά, το Α.Τ. Οιχαλίας κυριολεκτικά στενάζει. Τα ίδια και στην Καρδαμύλη στο Α.Τ. Δυτικής Μάνης. Για να φτάσουμε και στην πρωτεύουσα του Νομού μας την Καλαμάτα και τα περίχωρα του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας, όπου το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας και η Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας βγάζουν περιπολίες με έναν Αστυνομικό. Σκέφτεται κανείς τις ζωές μας; Σκέφτεται άραγε κανείς ότι είμαστε και εμείς πολίτες αυτής της Χώρας; Καθημερινά παίζουμε τις ζωές μας κορώνα γράμματα. Πόσο φιλότιμο πια να επιδείξουμε;

Όλοι οι Αστυνομικοί του Νομού μας, δεχόμαστε με χαρά νέα εργαλεία που μας βοηθούν στην επιτέλεση του καθήκοντός μας, βλέπε κάμερες ασφαλείας. Δε δεχόμαστε όμως να παίζει ο οιοσδήποτε με την προσωπική μας ασφάλεια.

Και κάτι τελευταίο απευθυνόμενοι στους πολίτες του Νομού μας και στα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων. Η αποψίλωση από ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε νέο λουκέτο Αστυνομικών Τμημάτων. Και εμείς είμαστε πολίτες αυτού του τόπου. Δεν κινδυνολογούμε, ούτε λαϊκίζουμε. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Και ο κίνδυνος είναι ορατός και άμεσος. Πιστεύουμε ότι είμαστε στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Όλοι θέλουμε ασφάλεια. Και εμείς από τη μεριά μας για να προσφέρουμε πραγματική ασφάλεια , πάνω απ' όλα πρέπει να μας προσφέρεται αυτοπροστασία. Και πως προσφέρεται η αυτοπροστασία σε έναν Αστυνομικό; Προσφέρεται με έναν απλό τρόπο, ο καθένας που εκτελεί Υπηρεσία να έχει τουλάχιστον έναν δίπλα του.

Ζητάμε και θέλουμε Αστυνομικούς στις Υπηρεσίες.

Υ.Γ. : Για απλή ενημέρωση, οι περίπου 35 Αστυνομικοί που ενισχύουν προσωρινά το Νομό μας περιπολούν κατά ομάδες, σε συγκεκριμένα ωράρια και με συγκεκριμένα καθήκοντα, έχοντας τουλάχιστον κάποιον δίπλα τους. Να μη νομίζει ο κόσμος ότι ενισχύονται οι Υπηρεσίες του Νομού μας!”.