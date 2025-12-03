Μαντάς με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στο Κάιρο

Στην ανάγκη να υποστηριχτούν ακόμα περισσότερο οι κοινές πολιτικές και δράσεις για τη θωράκιση της νόμιμης μετανάστευσης, την εμβάθυνση της συνεργασίας και τη διαφύλαξη της σταθερότητας για την περιοχή της Μεσογείου, αναφέρθηκε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, συμμετέχοντας με την ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στις εργασίες των Επιτροπών και στο Φόρουμ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM-PA), που πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 28-30 Νοεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Πολιτισμού, ο κ. Μαντάς ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και οι ανθρώπινες ανταλλαγές στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και σταθερής Μεσογείου. Τόνισε ότι η αναζωογόνηση της διαδικασίας της Βαρκελώνης απαιτεί ανθρωποκεντρικούς πυλώνες, ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας και οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους λαούς της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον απόλυτο σεβασμό που πρέπει να δοθεί στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ως θεμέλιο σύγχρονων, ισότιμων και αποτελεσματικών συνεργασιών σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις ασφάλειας και γεωπολιτικές εντάσεις.

Κατά τις συζητήσεις του Φόρουμ της 29ης Νοεμβρίου, ο Μεσσήνιος βουλευτής ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της προώθησης μιας νέας θετικής ευρωμεσογειακής ατζέντας. Υπογράμμισε ότι το νέο Σύμφωνο Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας οφείλει να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα, τη συμμετοχικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των νέων.

Ο κ. Μαντάς ανέδειξε επίσης τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας έμφαση σε εμβληματικά έργα ενεργειακής διασύνδεσης, όπως: τον αγωγό Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, τον πράσινο ηλεκτρικό διάδρομο GREGY Ελλάδας–Αιγύπτου, τον νέο ενεργειακό διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ισορροπημένη διαχείριση της μετανάστευσης, η αντιμετώπιση των αιτίων της, αλλά και η αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για τις επιστροφές, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια Μεσόγειο ειρηνική και συνεργατική. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των πολιτικών κινητικότητας –όπως τα Erasmus+, Horizon Europe και τα Talent Partnerships– ως εργαλεία που ενισχύουν την καινοτομία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη σταθερότητα στην περιοχή και για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν ευρείας πολιτικής υποστήριξης.

Η ελληνική κοινοβουλευτική αποστολή, με επικεφαλής των Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, επισκέφθηκε επίσης την ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο, όπου ο πρέσβης Νικόλας Παπαγεωργίου διοργάνωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πολυάριθμα μέλη της ελληνικής ομογένειας. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και εγκάρδια, τονώνοντας το αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς σύνδεσης της πατρίδας με τους Έλληνες της Αιγύπτου, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ομογένεια στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού, της ενότητας και των κοινών αξιών, παρά την απόσταση από την Ελλάδα.

Στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής αποστολής, τέλος, ο κ. Μαντάς πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στο Κάιρο, μαζί με τους συναδέλφους του βουλευτές Κατερίνα Σπυριδάκη (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργο Ψυχογιό (ΣΥΡΙΖΑ). Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Επίσκοπος Ιππώνος Στέφανος, κατά κόσμον Ιωάννης Σουλημιώτης, από την Κυπαρισσία, με τον οποίο είχαν μια ουσιαστική και εγκάρδια συζήτηση για το πολυσήμαντο πνευματικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του Πατριαρχείου σε ολόκληρη την Αφρικανική ήπειρο. Ο κ. Μαντάς δήλωσε ότι η παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αίγυπτο αποτελεί ζωντανή γέφυρα φιλίας, συνεργασίας και πολιτισμού ανάμεσα στους λαούς της Μεσογείου, καθώς και ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά αρωγός του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο διεθνές και ιεραποστολικό του έργο.