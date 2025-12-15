Καλαμάτα: Σύλληψη 33χρονου για τη μεταφορά 23 μεταναστών - Βίντεο από τη διάσωσή τους

Στη σύλληψη ενός 33χρονου από το Μπανγκλαντές προχώρησαν οι λιμενικοί του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας ως διακινητή 23 ομοεθνών μεταναστών.

Οπως είναι γνωστό οι μετανάστες επέβαιναν σε σκάφος, που είχε ξεκινήσει από τη Βεγγάζη της λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, ώστε να εργαστούν ως εργάτες γης. Ενώ έπλεαν 38 ν.μ. νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο εξέπεμψαν σήμα κινδύνου και στην περιοχή έσπευσε ιταλικό σκάφος της FRONTEX, 5 παραπλέοντα σκάφη και ένα αεροσκάφος της FRONTEX.

Τελικά το βράδυ του Σαββάτου το σκάφος της FRONTEX τους μετέφερε στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου φιλοξενούνται στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά την προανάκριση ο 33χρονος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως διακινητής και συνελήφθη για παράβαση του Ν. 5038/23 (Διακίνηση), του Ν. 3386/05 (Παράνομη είσοδος στη χώρα) και του άρθρου 306 (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).