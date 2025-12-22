Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας με δράση σε Καλαμάτα και Τρίπολη - 3 συλλήψεις

Εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας εξέδιδαν γυναίκες σε Καλαμάτα και Τρίπολη εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας προχωρώντας ήδη σε 3 συλλήψεις.

Η δράση της ομάδας λάμβανε χώρα τουλάχιστoν από τον Μάρτιο κατά κύριο λόγο σε ένα κατάστημα στην οδό Νέδοντος στην Καλαμάτα και σε ένα ακόμα στην Τρίπολη, όπου τα μέλη της ομάδας εξέδιδαν γυναίκες με καταγωγή από Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία.

Ηδη έχουν συλληφθεί ο 47χρονος που φέρεται να είχε ρόλο αρχηγού, ένας 55χρονος και μία 41χρονη Ρουμάνα, όλοι κάτοικοι Τρίπολης, ενώ αναζητούνται ακόμα ένας 53χρονος Καλαματιανός και ένας 57χρονος, ενώ αξίζει να σημειωθεί το πρόκειται για άτομα γνωστά στις Αρχές, που είχαν αφεθεί κατά το παρελθόν ελέυθερα με περιοριστικούς όρους για ανάλογα αδικήματα.

Η δράση τους, από την οποία είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ ξεσκεπάστηκε έπειτα από συστηματική αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Οι εκδιδόμενες γυναίκες συναντούσαν τους... πελάτες είτε μέσα στα προαναφερθέντα καταστήματα, είστε σε δωμάτια ξενοδοχείων και καταλύματα βραχιοχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Καλαμάτα και Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου έγιναν και οι 3 συλλήψεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε οικίες συλληφθέντων και στα καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:



• -3- κινητά τηλέφωνα,

• πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,

• πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

• απόδειξη ταμειακής μηχανής,

• το χρηματικό ποσό των -4.892,50- ευρώ.

Κατά τις έρευνες παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν 9 γυναίκες εκ των οποίων οι 6 στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.