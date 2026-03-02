Τριήμερο εκδηλώσεων για τη φιλαναγνωσία στην Τριφυλία

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς θα επισκεφθεί την περιοχή και θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Υπέροχη μπανιέρα μου», το οποίο εικονογράφησε ο Βασίλης Κουτσογιάννης. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, το πρωί, στο Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στα Φιλιατρά, ο συγγραφέας θα συναντηθεί με μαθητές και μαθήτριες της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν το 1ο Νηπιαγωγείο Χώρας, το 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας, το 3ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών, καθώς και η Α’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον δημιουργό, να συζητήσουν μαζί του και να συμμετάσχουν σε οργανωμένη δράση φιλαναγνωσίας και δημιουργικής έκφρασης, βασισμένη στο περιεχόμενο του βιβλίου. Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 5.30 μ.μ., στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό, η οποία απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου και συζήτηση με τον συγγραφέα. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Αποθήκη 186 στους Γαργαλιάνους, όπου ο συγγραφέας θα παρουσιάσει το βιβλίο του στο αναγνωστικό κοινό της περιοχής, σε παιδιά και ενήλικες. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό.