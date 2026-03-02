Πανηγύρια στη σκιά της Costa Navarino

«Το 2026 το Αεροδρόμιο Καλαμάτας θα συνδέεται με 22 προορισμούς μέσω 31 απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ενώ η επιβατική κίνηση από το εξωτερικό για το 2025 κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ με 169.730 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση 25,6% ανά έτος, σε σχέση με το 2023».

Με αυτά τα λόγια πανηγυρίζει η περιφερειακή αρχή ακολουθώντας την πεπατημένη των προηγούμενων περιφερειακών αρχών, που πανηγύριζαν για ψύλλου πήδημα, καθώς μετρούσαν το μπόι τους με τις ποσοστιαίες αυξήσεις από χαμηλή αφετηρία, ενώ ταυτόχρονα αγνοούσαν και αγνοούν τα απόλυτα μεγέθη.

Ας τους τα θυμίσουμε λοιπόν μπας και μειωθεί η έπαρση της εξουσίας: Το 2016 σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 16.870.694 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων και στον Αερολιμένα Καλαμάτας 107.774 αφίξεις. Το 2025 σύμφωνα με την ΥΠΑ καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 31.012.912 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων και στην Καλαμάτα 169.730 αφίξεις. Στην Ελλάδα λοιπόν την τελευταία δεκαετία είχαμε αύξηση 83,8% και στον Αερολιμένα Καλαμάτας 57,5%. Άρα ούτε η ποσοστιαία μεταβολή δικαιολογεί τα πανηγύρια της περιφερειακής αρχής. Οι απόλυτοι αριθμοί αποκαλύπτουν τη γύμνια της περιφερειακής τουριστικής πολιτικής:

Από την πίτα των 14.142.218 νέων διεθνών αφίξεων την τελευταία δεκαετία, ο Αερολιμένας Καλαμάτας απέσπασε μόλις 61.960. Δηλαδή, το πενιχρό 0,4%. Και αυτή η παταγώδης αποτυχία αντί να προβληματίζει προκαλεί πανηγύρια στους κόλπους της περιφερειακής αρχής. Άρα δεν υπάρχει σωτηρία, καθώς επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη με το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό. Και μην τολμήσει κάποιος να μιλήσει για περιφερειακή αρχή δύο χρόνων, γιατί κάποιοι σύμβουλοί της έχουν θητεύσει δίπλα στους δύο προηγούμενους περιφερειάρχες και έχουν ακούσει ξανά πανηγυρικές δηλώσεις για «νέα εκκίνηση», «για DMMΟ, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικός μηχανισμός στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού του τουριστικού οικοσυστήματος» και για «πρόγραμμα συνεργασιών marketing με αεροπορικές εταιρείες».

Η πραγματικότητα είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στηρίζεται κυρίως σε έναν ισχυρό ιδιωτικό πόλο. Η δημόσια στρατηγική απλώς τον ακολουθεί. Και όσο η Περιφέρεια μετρά την πρόοδο συγκρίνοντας τον εαυτό της με το παρελθόν της, θα συνεχίσει να μεγαλώνει μόνο η σκιά της… Costa Navarino.

lathanasis@gmail.com