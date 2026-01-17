Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 28χρονο μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα για ληστείες και ναρκωτικά

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο Ρουμάνο πέρασαν προχθές το μεσημέρι στην Καλαμάτα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή του Γ’ τμήματος Πλημμελειοδικείου Πειραιά, για σύσταση και συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για κλοπή.



Ο 28χρονος είχε συλληφθεί στην χώρα του και εκδόθηκε στην Ελλάδα με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Σε βάρος του είχε δύο καταδικαστικές αποφάσεις από την ανακρίτρια του πρωτοδικείου Λακωνίας το 2019 και το 2022.

Το ένταλμα του 2019 αφορούσε απόπειρα ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και το ένταλμα του 2022 αφορούσε ληστεία, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά τη σύλληψή του 28χρονου Ρουμάνου από τις Αρχές, αποδείχθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε και απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά από το 2024 για σύσταση και συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Κ.Ηλ.