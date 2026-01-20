16 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Τροχαία σε οδηγούς δικύκλων στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν 896 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν 54 παραβάσεις (41 σε οδηγούς δικύκλων, 9 σε συνεπιβάτη και 4 σε οδηγούς πατινιών.

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία το χρονικό διάστημα από 12 έως 18 Ιανουαρίου έγιναν 418 ελέγχους και διαπιστώθηκαν 16 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων, οι οποίοι θα πληρώσουν χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ και θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Οσον αφορά στους άλλους νομούς 15 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κορινθία, 10 στην Αργολίδα, 13 στη Λακωνία, ενώ καμία παράβαση δεν διαπιστώθηκε στους ελέγχους που έγιναν στην Αρκαδία.

