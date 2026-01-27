16 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών για κράνος στη Μεσσηνία

Μικρός ήταν για μία ακόμη εβδομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των οδηγών δικύκλων στη Μεσσηνία που δεν φορούσε κράνος σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα από 19 έως 25 Ιανουαρίου έγιναν 396 έλεγχοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» και βεβαιώθηκαν 16 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν 57 παραβάσεις σε 1.039 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων. 49 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς, 5 σε συνεπιβάτες και 3 σε οδηγούς πατινιών. Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν είναι οι εξής:

Αργολίδα 25, Αρκαδία 4, Κορινθία 12, ενώ καμία παράβαση δεν είχε η Λακωνία.

Κ.Ηλ.