Ποινή φυλάκισης στον 25χρονο που χτύπησε κουρέα στην Πύλο (βίντεο)

Με ποινή φυλάκισης τρεισήμισι ετών με αναστολή, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, καταδικάστηκε ο 25χρονος που επιτέθηκε και χτύπησε τον κουρέα του στην Πύλο το πρωί του περασμένου Σαββάτου επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα που του είχε κάνει!

Ο 51χρονος κουρέας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του 25χρονου, ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη,

με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο.

Ο 25χρονος Αλβανός ενώπιον των δικαστικών αρχών παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως δεν ενήργησε σωστά και πως ήταν εκνευρισμένος επειδή ο κουρέας μαζί με κάποιους φίλους του, του έκαναν πλάκα.

Ισχυρίστηκε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που πηγαίνει για κούρεμα στο συγκεκριμένο κουρείο, αλλά το Σάββατο πήραν τη μηχανή του κουρέματος

κι άλλα άτομα εκτός από τον κουρέα και άρχισαν να… πειραματίζονται στο κεφάλι του.

Ο ίδιος όταν πήγε σπίτι του και είδε πως τον είχε κουρέψει στον καθρέπτη, επέστρεψε στο κουρείο και με ένα πτυσσόμενο γκλοπ πήρε στο κυνήγι τον 51χρονο κουρέα, χτυπώντας τον σε πόδια και χέρια έξω από το κατάστημα. Προκάλεσε μάλιστα και φθορές στο αυτοκίνητό του με το πτυσσόμενο γκλοπ.

Ο κουρέας νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας μιας και είχε μώλωπες σε χέρια και πόδια και δήλωσε σοκαρισμένος από το γεγονός, ενώ την Δευτέρα το κουρείο του στην Πύλο παρέμεινε κλειστό.