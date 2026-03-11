9 συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Στην πρώτη περίπτωση την Κυριακή αστυνομικοί της Α’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο στην στην εθνική οδό Αθηνών – Καλαμάτας στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα.

Πρόκειται για δύο 23χρονους, έναν 28χρονο, έναν 19χρονο Αλβανό

και έναν 21χρονο Φιλιππινέζο που είχαν δύο συσκευασίες με 3,9 και 2,3 γραμμάρια χασίς. Οι πέντε νεαροί συνελήφθησαν, οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Σε άλλη περίπτωση προχθές το πρωί στην Καλαμάτα συνελήφθησαν ένας 24χρονος Ρομά με μία 21χρονη ομοεθνή του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με ένα τσιγαριλίκι, το οποίο κατασχέθηκε.

Το ίδιο πρωινό στην Ανάληψη Μεσσήνης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνέλαβαν έναν 50χρονο Ισπανό και έναν 21χρονο Ρομά γιατί κατείχαν από κοινού 4,8 γραμμάρια χασίς, με την ποσότητα ναρκωτικών να κατάσχεται.

Κ.Ηλ.