41χρονος Ρομά άρπαξε 70 ευρώ από την ταμειακή ζαχαροπλαστείου στην Καλαμάτα

Η κλοπή εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα βραδινές ώρες της Τρίτης 3 Μαρτίου ο δράστης εισήλθε σε ζαχαροπλαστείο επί της οδού Μακεδονίας ως πελάτης και εκμεταλλευόμενος την ενασχόληση της υπαλλήλου, άρπαξε 70 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και έφυγε τρέχοντας. Η υπάλληλος αντιλήφθηκε την κλοπή και μέσω βιντεοληπτικού υλικού και από την προανάκριση η Αστυνομία έφτασε στην ταυτότητα του δράστη.

