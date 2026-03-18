41χρονος Ρομά άρπαξε 70 ευρώ από την ταμειακή ζαχαροπλαστείου στην Καλαμάτα

Ειδικότερα βραδινές ώρες της Τρίτης 3 Μαρτίου ο δράστης εισήλθε σε ζαχαροπλαστείο επί της οδού Μακεδονίας ως πελάτης και εκμεταλλευόμενος την ενασχόληση της υπαλλήλου, άρπαξε 70 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και έφυγε τρέχοντας. Η υπάλληλος αντιλήφθηκε την κλοπή και μέσω βιντεοληπτικού υλικού και από την προανάκριση η Αστυνομία έφτασε στην ταυτότητα του δράστη.
Κ.Ηλ.
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 11:35
41χρονος Ρομά άρπαξε 70 ευρώ από την ταμειακή ζαχαροπλαστείου στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ενας 41χρονος Ρομά είναι ο δράστης της κλοπής σε ζαχαροπλαστείο στην Καλαμάτα πριν από δύο εβδομάδες.
Η κλοπή εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.
