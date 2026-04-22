Οι παρεμβάσεις και τα έργα που καθυστερούν

Με αφορμή παράπονα και διαμαρτυρίες συμπολιτών μας για σημαντικά έργα και δράσεις στη Μεσσηνία που καθυστερούν και την προτροπή να πιέσουμε τους αρμοδίους του τόπου μήπως και ευαισθητοποιηθούν, βρήκαμε και παρουσιάζουμε τι γράφαμε πέρυσι τέτοιον καιρό. Για να δικαιωθούν στην πράξη οι διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας.

Ήταν περίοδος Πάσχα, που αυξάνεται η κίνηση στην Καλαμάτα και στους δρόμους του νομού. Γράφαμε: “Σε επίπεδο πόλης, στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας γίνεται κυκλοφοριακός χαμός. Και όσο και αν δικαιολογείται από τους πολλούς επισκέπτες, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να περιορίζονται ή και να αποτρέπονται αυτές οι εικόνες της ταλαιπωρίας και της υποβάθμισης. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δρομολογηθεί η εκπόνηση της συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, που θα λάβει υπόψη της και τα νέα δεδομένα του κυκλοφοριακού χαμού. Του χαμού που θα εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε περιόδους γιορτών όπως το Πάσχα, τα Σαββατοκύριακα, τα τριήμερα με τις αργίες και το καλοκαίρι, που οι επισκέπτες κατακλύζουν τις παραλιακές περιοχές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν θα φέρνει όλα τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, θα δημιουργήσει περιμετρικά θέσεις στάθμευσης κι ένα αξιόπιστο μέσο για τη μετακίνηση του κόσμου. Όσον αφορά τους σημαντικούς δρόμους της Μεσσηνίας, όλα τα έργα έχουν καθυστερήσει. Από την παράκαμψη Πεταλιδίου στον δρόμο Ριζόμυλος - Κορώνη έως το Μεσσήνη - Εύα - Λάμπαινα, το Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι και τον μείζονος σημασίας οδικό άξονα από το Ασπρόχωμα έως τον Ριζόμυλο, την Πύλο και τη Μεθώνη, που επιτέλους άρχισε να δουλεύεται σε αρκετά μέτωπα.

Κάποια στιγμή θα προχωρήσουν. Όμως, πριν ολοκληρωθούν, θα πρέπει να δρομολογηθούν οι βελτιώσεις και άλλων σημαντικών δρόμων, όπως αυτού προς τη Μάνη ή άλλων σημείων, παρακάμψεων προς Κορώνη”.

Όσο τα έργα καθυστερούν και πηγαίνουν από χρόνο σε χρόνο, η εικόνα της Μεσσηνίας εν έτει 2026 θα παραμένει προβληματική, αποτρεπτική για τους επισκέπτες, που θέλουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια και άνεση στην Κορώνη, στην Αρχαία Μεσσήνη και στη Μάνη.