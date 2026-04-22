Ροκανίζουν τον χρόνο με «ιδέες» για στάθμευση

Ναυάγησε και η νέα προσπάθεια εξεύρεσης οικοπέδων από τον Δήμο Καλαμάτας για χρήση ως πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Η αποτυχία δεν αποτέλεσε έκπληξη, υπήρχε άλλωστε προηγούμενο. Τώρα, γιατί εκφραζόταν αισιοδοξία ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα προκύψουν θετικές εξελίξεις δεν γνωρίζουμε, αλλά υποψιαζόμαστε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διαχείρισης του προβλήματος.

Η λογική είναι «αφού δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικό για το πρόβλημα, ας πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε οικόπεδα να νοικιάσουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις στάθμευσης». Λεπτομέρεια η ανυπαρξία κατάλληλων οικοπέδων και ακόμη μεγαλύτερη ότι η ενοικίαση δεν είναι και τόσο απλό ζήτημα ως προς τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης, εκτός βεβαίως και αν μπει κόμιστρο στο συγκεκριμένο πάρκινγκ για να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Λεπτομέρειες που δεν έχουν, βέβαια, καμία σημασία όταν τα θέματα χρησιμοποιούνται για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για την ουσία του προβλήματος.

Η στάθμευση και, εξ αυτού, η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Καλαμάτας τις ώρες αιχμής αποτελεί τεράστιο πρόβλημα καθημερινότητας για κατοίκους και επισκέπτες. Η δημοτική αρχή, με αποσπασματικές ενέργειες και ακατανόητες επιλογές, δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του. Κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα, ξεκινούν οι υποσχέσεις για κυκλοφοριακή μελέτη, για υπόγεια πάρκινγκ, ακόμη και για νέο σκέπασμα του Νέδοντα. Αέρας φρέσκος!

Τίποτα δεν σχεδιάζεται και τίποτα δεν προχωρά. Κουβέντες του καφενείου και αποφάσεις στο πόδι. Λέει ο κάθε σχετικός ή άσχετος μια ιδέα ή σαχλαμάρα και αυτό μετατρέπεται σε κάτι που «εξετάζεται». Το υπόγειο πάρκινγκ από μπροστά από τη Νομαρχία πάει τώρα πίσω από το Μέγαρο Χορού, ενώ ο Νέδοντας σκεπάζεται και ξεσκεπάζεται ανάλογα με τον μήνα! Όσο για την κυκλοφοριακή μελέτη, αυτή «εξετάζεται», ενώ σε τελικό στάδιο υποτίθεται ότι είναι η υπόθεση της μελέτης στάθμευσης.

Η κουβέντα καλά κρατεί, αλλά τίποτα δεν προχωρά, γιατί υπάρχει το πολιτικό κόστος και οι βασικοί υποβολείς της δημοτικής αρχής, οι οποίοι δεν πρόκειται να αφήσουν να εφαρμοστεί τίποτα. Όποιος πιστεύει ότι θα επιτρέψουν την εφαρμογή μελέτης στάθμευσης στο σύνολο του κέντρου, θα διαψευστεί μεγαλοπρεπώς. Όσο μάλιστα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ένα σχέδιο στάθμευσης με 24ωρη πληρωμή, τόσο στα πάρκινγκ του Νέδοντα όσο και στο σύνολο των δρόμων του κέντρου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εφαρμοστεί.

Έτσι, η πόλη θα συνεχίσει να πορεύεται με συζητήσεις και υποσχέσεις, ταλαιπωρώντας κατοίκους και επισκέπτες, όμηρος της στασιμότητας και των αγκυλώσεων.

