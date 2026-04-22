Ανάδοχος για το νέο κτήριο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Ανάδοχο για την κατασκευή του έργου ανακαίνισης του νέου κτηρίου γραφείων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (β’ φάση), προϋπολογισμού 410.900 ευρώ, στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου, ανέδειξε χθες το Δ.Σ. της Επιχείρησης. Είναι η “ΑΙΡΚΑΜ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία” με έδρα την Χαλκίδα, με έκπτωση 4% και προϋπολογισμό προσφοράς 394.495,60 ευρώ.

Στο μεταξύ χθες στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών - μισθωτικών διαφορών, όπου είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της αγωγής έξωσης της Μονής Καλογραιών (ιδιοκτήτη του κτηρίου γραφείων της ΔΕΥΑΚ στην οδό Σπάρτης) κατά της Επιχείρησης, δόθηκε αναβολή για τις 3 Νοεμβρίου.

Ακόμα, χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ παρέλαβε τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης επί της επί της επαρχιακής δού Θουρίας – Πολιανής κι ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διακήρυξης του έργου “Επισκευές δικτύων ύδρευσης, χρήση 2026-2027” (κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης), εκτιμώμενης αξίας 300.000 ευρώ.

Γ.Σ.