Ανάδοχος για το νέο κτήριο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Στο μεταξύ χθες στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών - μισθωτικών διαφορών, όπου είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της αγωγής έξωσης της Μονής Καλογραιών (ιδιοκτήτη του κτηρίου γραφείων της ΔΕΥΑΚ στην οδό Σπάρτης) κατά της Επιχείρησης, δόθηκε αναβολή για τις 3 Νοεμβρίου.
Ακόμα, χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ παρέλαβε τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης επί της επί της επαρχιακής δού Θουρίας – Πολιανής κι ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους διακήρυξης του έργου “Επισκευές δικτύων ύδρευσης, χρήση 2026-2027” (κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης), εκτιμώμενης αξίας 300.000 ευρώ.
