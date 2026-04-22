Προληπτική πυροπροστασία του Ανακτόρου του Νέστορα

Η χωροθέτηση Σταθμού Έγκαιρου Εντοπισμού Φωτιάς (ΣΕΕΦ) στη θέση “Παληοχώρι”, της Κοινότητας Λεύκης στη Δημοτική Γαργαλιάνων, εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, για την προληπτική πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος.

Η χωροθέτηση εγκρίθηκε με τους ακόλουθους όρους: “1. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού να υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. 2. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. 3. Να ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γεωτεμαχίου, όπου προτείνεται να εγκατασταθεί ο σταθμός, καθώς και για την εξασφάλιση τυχόν απαραίτητων αδειοδοτήσεων από συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δασαρχείο). 4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία, επισκευή, επέκταση ή τροποποίηση απαιτείται η χορήγηση νέας έγκρισης κατόπιν νέου σχετικού αιτήματος προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού”.

Για την έγκριση χωροθέτησης του ΣΕΕΦ ελήφθη υπόψη η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε ομόφωνα σε συνεδρία του στις 7 Απριλίου.