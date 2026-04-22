Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στο Συμπόσιο Παιδείας και Καινοτομίας

Στα Τρίκαλα από τις 3 έως τις 5 Απριλίου, με τη συμμετοχή 11 ιδιωτικών σχολείων της ελληνικής περιφέρειας, ανάμεσά τους και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, από την Καλαμάτα έλαβε χώρα η 1η Συνδιάσκεψη των σχολείων του Συμποσίου Παιδείας και Καινοτομίας.

Το Συμπόσιο Παιδείας και Καινοτομίας αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας σχολείων από όλη την ελληνική περιφέρεια, με κοινό στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η ανάγκη για διαρκή διάλογο, ουσιαστική συνεργασία, επένδυση στην καινοτομία και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, ώστε τα σχολεία της περιφέρειας να συνεχίσουν να πρωτοπορούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας. Κεντρικό θέμα της πρώτης ημέρας ήταν ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, με κεντρικό εισηγητή τον Κυριάκο Κυριακούλη από τα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία, στον ρόλο του εκπαιδευτικού, στη λειτουργία της διοίκησης και στις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για παιδαγωγικά οργανωμένη και σταδιακή ενσωμάτωση των νέων εργαλείων στα σχολεία. Τη δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκε η συνεργασία των σχολείων του Συμποσίου με το Columbia School των ΗΠΑ, καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται σε επίπεδο ακαδημαϊκής συνεργασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, διεθνούς δικτύωσης και εκπαιδευτικού τουρισμού. Η συνεργασία αυτή αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των σχολείων του Συμποσίου και για τη δημιουργία νέων διαδρομών μάθησης, δικτύωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές και τους αποφοίτους τους.

Στο τέλος των εργασιών συμφωνήθηκε ότι -εκτός από την τακτική τους μηνιαία online επικοινωνία -η δια ζώσης συνάντηση των σχολείων να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση όλων για συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας.