Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 20:14

Εργασίες αναβάθμισης του γηπέδου Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον

Premium Strom

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης του γηπέδου Γαργαλιάνων, με την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, πιστοποιημένου από τη FIFA.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης στη σελίδα του στο Facebook: “Έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα για την Τριφυλία, που έχει ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης. Το ανανεωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, ως σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, θα προσφέρει στους κατοίκους των Γαργαλιάνων έναν χώρο αντάξιο των προσδοκιών τους, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής τους με τις ευκαιρίες για άθληση. Και συνεχίζουμε...”.

Κ.Μπ.

