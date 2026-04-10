Καλαμάτα: Νεαροί έκλεβαν ρούχα από καταστήματα με ευρηματικό κόλπο!

Ενα… έξυπνο κόλπο για να κλέβουν ακριβά ρούχα από καταστήματα αθλητικών ειδών στην Καλαμάτα είχαν βρει δύο 24χρονοι, ένας Ελληνας και ένας Αλβανός.

Οι δυο τους μαζί με έναν ακόμη 25χρονο Ελληνα, που παραμένει ασύλληπτος, είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο προχωρώντας σε έξι κλοπές από καταστήματα ένδυσης στην Καλαμάτα, ενώ είχαν και μία απόπειρα κλοπής. Η αξία μάλιστα των κλεμμένων ρούχων ξεπερνά τις 5.500!

Η δράση τους αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Μ. Τρίτης όταν μπήκαν ως πελάτες σε κατάστημα αθλητικών ειδών στο κέντρο της Καλαμάτας και αφαίρεσαν ρούχα αξίας 250 ευρώ. Εγιναν όμως αντιληπτοί από υπάλληλο του καταστήματος που ειδοποίησε την Αστυνομία και λίγο αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας, τους εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους πέρασαν χειροπέδες.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας προέκυψε πως οι δύο 24χρονοι μαζί με έναν ακόμη 25χρονο είχαν νοικιάσει από τον Φεβρουάριο ένα αυτοκίνητο με το οποίο μετέβαιναν σε καταστήματα ρούχων στην Καλαμάτα και προχωρούσαν σε σωρεία κλοπών, προσποιούμενοι τους πελάτες. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 5 κλοπές και μία απόπειρα τον τελευταίο ενάμιση μήνα με την αξία των ρούχων να αγγίζει τις 5.570 ευρώ!

Το τέχνασμα που χρησιμοποιούσαν ήταν πως έβαζαν σε χάρτινες σακούλες από άλλα καταστήματα τα κλοπιμαία, ενώ στις σακούλες είχαν τοποθετήσει εσωτερικά αλουμινόχαρτο για να μην ενεργοποιείται το αντικλεπτικό σύστημα και έβγαιναν από τα καταστήματα σαν… κύριοι!

Ειδικότερα στις 21 Φεβρουαρίου έκλεψαν ρούχα αξίας 400, ενώ στις 27 Μαρτίου προχώρησαν σε τρεις κλοπές από καταστήματα. Από ένα πήραν ρούχα αξίας 1.280 ευρώ, από το δεύτερο ρούχα αξίας 2.150 ευρώ και από ένα ακόμη ρούχα αξίας 740 ευρώ.

Το πρωί της Μ. Τρίτης προχώρησαν σε μία ακόμη κλοπή με είδη ένδυσης με την αξία τους να υπολογίζεται στα 750 ευρώ, ενώ τη ίδια ημέρα έγιναν αντιληπτοί από υπάλληλο καταστήματος ενώ προχωρούσαν σε κλοπές και τράπηκαν σε φυγή.

Στο αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει και στην κατοχή τους βρέθηκαν 8,5 γραμμάρια χασίς, ένας τρίφτης για χασίς, ένα κοπίδι και πολλά ρούχα τα οποία θα αποδοθούν στα καταστήματα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

