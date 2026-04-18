Σύλληψη 20χρονου στην Καλαμάτα: Παρέλαβε δέμα με 2.200 κροτίδες από την Πολωνία!

Με πάνω από 2.200 κροτίδες συνελήφθη ένας 20χρονος προχθές το μεσημέρι στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο που την περασμένη εβδομάδα είχε παραλάβει ένα δέμα με 1.000 κροτίδες προερχόμενο από το εξωτερικό.

Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας υπήρχε πληροφορία για νέο δέμα με κροτίδες που θα λάμβανε ο 20χρονος και έτσι αστυνομικοί του έστησαν… καρτέρι και το μεσημέρι της Πέμπτης που παρέλαβε το δέμα από την Πολωνία, του πέρασαν χειροπέδες έξω από εταιρεία κούριερ στην Καλαμάτα.

Στο χάρτινο κιβώτιο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.183 κροτίδες διαφόρων ενδείξεων, αλλά και 20 δυναμίτες διαφόρων ενδείξεων, τα οποία είχε παραγγείλει διαδικτυακά από τη Πολωνία λόγω του Πάσχα με σκοπό να τα πουλήσει για να βγάλει χρήματα.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενώ πήγε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, μιας και πρόκειται για πλημμέλημα.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.