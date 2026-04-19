Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (20-26/4)

Ανακοινώθηκαν προχθές Παρασκευή τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Απριλίου.

Στη Μεσσηνία τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 20/4 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 21/4 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Τετάρτη 22/4 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 23/4 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Παρασκευή 24/4 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Σάββατο 25/4 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Άνω Μέλπεια – (οικ. Διμάνδρα) – Σύρριζο – Στάσιμο – Κακαλέτρι – οικ. Μαρίνα (επιστροφή Διμάνδρα) – Ψάρι – Χρυσοχώρι – Χαλκιάς – Κούβελα.