Τρεις συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα στις περιοχές Παναγάκια, Αγία Τριάδα, Ασπρόχωμα και στον Μελιγαλά.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 5 από αυτά, ενώ έγιναν τρεις συλλήψεις.

Ειδικότερα συνελήφθη μια 46χρονη στα Παναγάκια για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένας 14χρονος στο Πλατύ για το ίδιο αδίκημα.

Παράλληλα συνελήφθη και ο 39χρονος πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.