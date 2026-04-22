Μεσσήνη: 60χρονη βρήκε τραπεζική κάρτα και τη… χρέωσε 123 ευρώ

Η κάρτα ανήκε σε 49χρονο που προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης και δήλωσε πως το πρωινό της 2ας Απριλίου έχασε μία κάρτα τραπέζης στο κέντρο της Μεσσήνης.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση την κάρτα βρήκε μια 60χρονη από τη Μεσσήνη, η οποία δεν την παρέδωσε στον κάτοχό της, αλλά απεναντίας προχώρησε σε αγορές με αυτή έως τις 4 Απριλίου.

Ειδικότερα έκανε 16 συναλλαγές, χρεώνοντας την κάρτα με 123 ευρώ. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Α.Τ. Μεσσήνης, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της 60χρονης για κλοπή.

Κ.Ηλ.