21 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία 

Ρεπορτάζ: Κώστας Ηλιόπουλος

Δέκα πέντε άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στη Μεσσηνία, σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές Πέμπτη.

Συνολικά στο νομό έγιναν 21 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, οι οποίοι θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 619 άτομα, εκ των οποίων τα

547 ήταν Ελληνες και 72 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 61 άτομα, από τα οποία 46 ήταν Ελληνες

και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 39 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 423 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 155 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν 12 Ελληνες και 3 αλλοδαποί για ναρκωτικά

σε διάφορες περιοχές του νομού.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

- Ενας 37χρονος στο Πεταλίδι με 2,4 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 26χρονος στην Καλαμάτα με 2,9 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι.

- Τρεις νεαροί, ηλικίας 18, 19, 21 και 22 ετών στην Καλαμάτα μιας και κατείχαν από κοινού 3,9 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 23χρονος στα Ακοβίτικα με 1,4 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 19χρονος στην Καλαμάτα με 2,4 γραμμάρια χασίς.

- Ενας 28χρονος και ένας 33χρονος στα Ακοβίτικα γιατί κατείχαν από κοινού

2,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου σοκολάτα και ένα τσιγαριλίκι.

- Ενας 50χρονος Βέλγος στον κόμβο της Μεσσήνης μιας και σε έρευνα που του έγινε από αστυνομικούς βρέθηκε να κατέχει 2 γραμμάρια κοκαΐνη, 1,6 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι.

- Ενας 47χρονος στην Καλαμάτα με 4 γραμμάρια κοκαΐνης τις οποίες είχε

σε 7 συσκευασίες, ενώ κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ, προερχόμενα από διακίνηση των ναρκωτικών.

- Ενας 66χρονος στην Καλαμάτα μιας και κατείχε 3,7 γραμμάρια χασίς σε τρεις συσκευασίες. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 13,1 γραμμάρια χασίς.

- Δύο Αλβανοί ηλικίας 27 και 29 ετών στο Πεταλίδι που κατείχαν από κοινού

19,7 γραμμάρια χασίς σε μία συσκευασία.

Ακόμη συνελήφθησαν τρία άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, μιας και είχε λήξει η άδεια στα κυνηγετικά τους όπλα, ένας 23χρονος Ρομά για ανυποταξία στο εσωτερικό, ένας 52χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.