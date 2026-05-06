Μεσσηνία: Συγκέντρωση Ρομά στην παλιά εθνική στο Αριοχώρι

Δεκάδες Ρομά από καταυλισμούς της περιοχής και τα γύρω χωριά συγκεντρώθηκαν με αυτοκίνητα παραπλεύρως του δρόμου, θρηνώντας με αυτό τον τρόπο τον θάνατο του 21χρονου ομόφυλού τους σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στον Αγιο Φλώρο.

Για ορισμένες ώρες η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδός Καλαμάτας – Τρίπολης γινόταν μετ’ εμποδίων, με την Αστυνομία να κλείνει προληπτικά τον δρόμο για να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις.

Το ευχάριστο είναι πως δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο, με τους συγκεντρωμένους Ρομά να αποχωρούν από το σημείο λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι.

Εν τω μεταξύ τελέστηκε χθες η κηδεία του 21χρονου Ρομά από τα Αρφαρά που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στον Αγιο Φλώρο.

Οι δύο άλλοι 21χρονοι ομόφυλοί του που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με έτερο ΙΧ που οδηγούσε 55χρονος, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο ένας 21χρονος από το Αριοχώρι είναι διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα, ενώ ο άλλος 21χρονος από το Πλατύ νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.