Μεσσηνία: Οκτώ συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις εκτός από τη Μεσσηνία έγιναν και σε Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία με 20 συνολικά συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης και ειδικότερα σε Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Αγιο Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 29 άτομα, προσήχθησαν 12 από αυτά και έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

25χρονη με δύο κλεμμένες καραμπίνες

Στον Αγιο Νικόλαο Μεσσήνης συνελήφθη μια 25χρονη γιατί σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη του σπιτιού της, βρέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την κατοχή τους.

Οπως αποδείχθηκε η 25χρονη είχε κλέψει τη μία καραμπίνα από έναν Ρουμάνο στην κοινότητα Φλόκα του δήμου Τριφυλίας στις 2 του περασμένου Φλεβάρη.

Η δεύτερη καραμπίνα είχε κλαπεί στις 16 Απριλίου του 2024 από σπίτι στα Φιλιατρά.

Τα δύο όπλα κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η 25χρονη Ρομά συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Τρεις συλλήψεις έγιναν για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Πρόκειται για μία 42χρονη στη Μεσσήνη που κατείχε 24,5 ναρκωτικά χάπια, για μία 32χρονη στο Αριοχώρι με ένα τσιγαριλίκι και για έναν 31χρονο στα Αρφαρά με 4,6 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη μια 46χρονη στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας, αλλά δύο άτομα για ρευματοκλοπή και ένα άτομο για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Κ.Ηλ.