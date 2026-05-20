Δύο εξιχνιάσεις κλοπών στον Αγιο Φλώρο

Δράστης είναι ένας 24χρονος Ρομά από την Οιχαλία, ο οποίος το διήμερο 19 έως 20 Απριλίου 2025 “άνοιξε” δύο σπίτια στον Αγιο Φλώρο.

Από τον πρώτο όροφο οικίας αφαίρεσε ένα κουτί που περιείχε περίπου 300 ευρώ σε κέρματα και χρυσαφικά αξίας 200 ευρώ, όπως δήλωσε ο 55χρονος ιδιοκτήτης, ενώ “χτύπησε” και το ισόγειο αφαιρώντας χρυσαφικά αξίας 500 ευρώ και ένα κινητό, κατά δήλωση του 41χρονου παθόντα. Για τις δύο αυτές υποθέσεις σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου για κλοπή.

