Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Δύο απάτες εξιχνιάστηκαν τις περασμένες ημέρες από την Αστυνομία σε Καλαμάτα και Μεσσήνη.

Για την πρώτη περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 45χρονου Βούλγαρου από τον Εβρο μιας και εξαπάτησε 49χρονο από την Καλαμάτα.

Ειδικότερα ο παθών κατήγγειλε πως τέτοια εποχή πέρυσι, βρήκε αγγελία στο διαδίκτυο για πώληση χορτοκοπτικού μηχανήματος και επικοινώνησε με τον 45χρονο για την αγορά του.

Συμφώνησαν στην πώληση του χορτοκοπτικού μηχανήματος έναντι 128 ευρώ, με τον 49χρονο να καταβάλει το ποσό, αλλά το δέμα που περίμενε δεν είχε μέσα το μηχάνημα, αλλά αντικείμενα μικρής αξίας.

Υστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ταυτοποιήθηκε ο 45χρονος Βούλγαρος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά απάτη που έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2026 με παθόντα 39χρονο από τη Μεσσήνη, ο οποίος είδε σε προφίλ 36χρονου στο Facebook μια αγγελία για πώληση συσκευής GPS και συμφώνησε μαζί του για την αγορά έναντι 150 ευρώ.

Κατέθεσε μάλιστα το ποσό σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο 36χρονος, αλλά δεν έλαβε ποτέ τη συσκευή που είχε πληρώσει.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης εξιχνίασε αυτή την υπόθεση και σε βάρος τους 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Κ.Ηλ.