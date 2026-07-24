Έργα-φαντάσματα ροκανίζουν πόρους

Οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις είναι το σύνηθες και το αναμενόμενο. Καθυστερήσεις που έχουν βεβαίως επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του έργου και στην ταλαιπωρία των πολιτών. Πρόκειται για αυτό που ξεπερνιέται με τη γνωστή καραμέλα «χρόνιες παθογένειες». Έχουμε επισημάνει ότι οι παθογένειες δημιουργήθηκαν και συντηρούνται γιατί κάποιοι από αυτές ωφελούνται είτε πολιτικά είτε οικονομικά, και συνήθως συνδυαστικά, δημιουργώντας την περιβόητη διαπλοκή.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις σπάζουν κάθε σύνηθες ρεκόρ, ακόμα και αυτών των «χρόνιων παθογενειών». Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα τρία μεγάλα οδικά έργα που εκτελούνται εδώ και χρόνια στη Μεσσηνία με ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μιλάμε για έργα που έρχονται από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχουν ασχοληθεί με αυτά όλοι οι μέχρι σήμερα αιρετοί περιφερειάρχες, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Το Τζάνε – Καλαμάκι είναι το πλέον χαρακτηριστικό και πολυδάπανο, από κοντά ακολουθεί το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, ενώ την ίδια τύχη έχει και το Μεσσήνη – Λάμπαινα. Μιλάμε για δρόμους που, αν είχαν ολοκληρωθεί στην ώρα τους, θα είχαν βελτιώσει την οδική καθημερινότητα χιλιάδων ντόπιων και επισκεπτών. Μιλάμε για έργα που παράκαμπταν το Πεταλίδι, συνδέουν δύο σημαντικές κωμοπόλεις της Τριφυλίας και βέβαια τη Μεσσήνη με την Αρχαία Μεσσήνη. Δυστυχώς τα οδικά αυτά έργα σέρνονται χωρίς ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, απορροφώντας πολύ περισσότερους πόρους από όσους αρχικά είχαν προϋπολογιστεί, χωρίς τελικά να ιδρώνει το αυτί κανενός.

Διαβάζοντας την πρόσφατη απόφαση για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι αναρωτιέται κανείς γιατί δεν είχε προβλεφθεί και δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, γιατί δεν μεταφέρθηκαν έγκαιρα τα δίκτυα ΟΤΕ και ΔΕΔΔΗΕ και, το σημαντικότερο, γιατί καθυστέρησαν οι απαλλοτριώσεις. Να σημειωθεί ότι περίπου οι ίδιες παραλείψεις καθυστερούν και το Μεσσήνη – Λάμπαινα. Είναι προφανές ότι τα έργα δημοπρατήθηκαν χωρίς να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα και στη συνέχεια, όπως ήταν λογικό, μπλόκαραν. Η πρόωρη και βιαστική δημοπράτηση οφείλεται ενδεχομένως σε πολιτική πίεση του λεγόμενου εκλογικού κύκλου, αλλά και στην ανάγκη να απορροφηθούν πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία έκλειναν και θα «χάνονταν» τα χρήματα αν δεν έμπαιναν τα έργα.

Αποδεικνύεται πως τελικά τα χρήματα δεν εξασφαλίζονται με βιαστικές εντάξεις ανέτοιμων έργων, με ελλιπείς μελέτες και προετοιμασία. Το να ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα έργα έχει προφανώς επείγοντα χαρακτήρα, αλλά είναι σημαντικό να μάθουν όλοι από αυτά τα λάθη και να μην επαναληφθούν τα ίδια και στα επόμενα έργα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα κατανοήσουν όλοι ότι αυτό που συμβαίνει οδηγεί σε νέα χρεοκοπία.

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