Μελιγαλάς: 37χρονος έκλεψε τραπεζικές κάρτες από σπίτι

Σε εξιχνίαση μίας περίπτωσης κλοπής και απάτης με υπολογιστή προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.

Ειδικότερα όπως καταγγέλθηκε από μια 69χρονη και τον 80χρονο σύζυγό της το χρονικό διάστημα από 18 έως 22 Ιουνίου, άγνωστος δράστης εισήλθε στην οικία τους στο Μελιγαλά και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και τραπεζικές κάρτες.

Μάλιστα με τις τραπεζικές κάρτες προχώρησε σε συναλλαγές και αναλήψεις στον Μελιγαλά, αξίας 300 ευρώ.

Υστερα από έρευνα του Α.Τ. Οιχαλίας προέκυψε πως δράστης είναι ένας 37χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και απάτη με υπολογιστή.

Κ.Ηλ.