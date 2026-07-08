Αστυνομικές επιχειρήσεις με τρεις συλλήψεις σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί σε καταυλισμούς Ρομά σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Λακωνία, με 11 συνολικά συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Παναγάκια, Μελιγαλά, Ασπρόχωμα και Αγια Τριάδα.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 20 άτομα, προσήχθησαν 5 από αυτά,

ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Ακόμη βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως τονίζει η Ελληνική Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.