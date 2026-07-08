Αργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης

Ο 20χρονος εμβόλισε περιπολικά και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί



Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ασφάλειας Ναυπλίου με την συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να διακριβωθούν οι συνθήκες βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου στην περιοχή του Άργους, περίπου μισή ώρα μετά τις δύο τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το news247 ο νεαρός Ελληνορώσος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αντρών της ΟΠΚΕ και επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς και όταν στο τέλος εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα εμβόλισε, με αστυνομικούς μέσα σε αυτά και στη συνέχεια βγήκε έξω, πέταξε ένα πιστόλι, που στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο και επιχείρησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε έναν μαντρότοιχο.

Δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν και μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο 20χρονος είχε απασχολήσει όπως προέκυψε και στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στο παρελθόν είχε βρεθεί στην κατοχή του και στο αυτοκίνητό του μία σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και φάρος της Αστυνομίας.

Το θύμα νοσηλεύεται στο Θριάσειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εποστρακισμό, εξοστρακισμό ή ευθεία βολή από τον αστυνομικό που τον πέτυχε. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και γίνεται έρευνα ενώ διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα σε βάρος τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.»