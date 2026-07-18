10 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

Δέκα συλλήψεις έγιναν στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το διάστημα από 2 έως 15 Ιουλίου έγιναν έλεγχοι σε 690 άτομα, εκ των οποίων 621 ήταν Ελληνες και 69 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 42 άτομα, από τα οποία 31 ήταν Ελληνες και 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 26 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 514 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 158 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ έγιναν και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Στη Μεσσηνία οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε δέκα συλλήψεις, οι εννέα εκ των οποίων για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 46χρονος στην Καλαμάτα με 7,3 γραμμάρια χασίς σε δύο συσκευασίες, ένας 48χρονος στο Μελιγαλά με 1,5 γραμμάριο ηρωίνης σε δύο συσκευασίες, ένας 21χρονος στην επαρχιακή οδό Καλαμάτας – Πύλου με 2,6 γραμμάρια χασίς, ένας 23χρονος στην Καλαμάτα με 1,3 γραμμάρια χασίς και ένας ακόμη 23χρονος στην Καλαμάτα με 0,8 γραμμάρια χασίς, μία 24χρονη στον Αλμυρό με 1,7 γραμμάρια χασίς, ένας 39χρονος στην Καλαμάτα με δύο τσιγαριλίκια, ένας 59χρονος στη Σπερχογεία με επίσης δύο τσιγαριλίκια και τέλος ένας 22χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι.

Ακόμη συνελήφθη ένας 37χρονος φυγόποινος στο Μελιγαλά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστικό έγγραφο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Κ.Ηλ.