Μουσική βραδιά στην Ελεήστρια

Η συναυλία «CANZONE - Songs without borders» πραγματοποιείται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ. στην Ελεήστρια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης, με τη σοπράνο Ελένη Calenos και τη Λεύκη Καρποδίνη στο πιάνο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από διαφορετικές χώρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας μια μουσική διαδρομή από την Ιταλία και την Ισπανία έως τη Γαλλία, την Αμερική και την Ελλάδα. Ακούγονται ναπολιτάνικα των Cardillo, Tosti, Ferrio και Rota, έργα του Manuel de Falla, καθώς και ελληνικές μελωδίες που εναρμόνισε ο Maurice Ravel. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τραγούδια από τα μιούζικαλ των Kern και Bernstein, έργα του Gershwin και ένα παραδοσιακό gospel.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου των Θεοδωράκη, Μωράκη, Κατριβάνου και Γιαννίδη.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».