Σύλληψη για ναρκωτικά στη Φοινικούντα

Στη σύλληψη ενός 25χρονου για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Φοινίκούντα αστυνομικοί της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.