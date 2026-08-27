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Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 15:59

Σύλληψη για ναρκωτικά στη Φοινικούντα

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Σύλληψη για ναρκωτικά στη Φοινικούντα

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Φοινίκούντα αστυνομικοί της  Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Στην κατοχή του είχε 3,98 γραμ. χασίς, ένα τσιγαριλίκι και 0,07 γραμ. κοκαΐνης.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κατηγορία Αστυνομικά
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