Σύλληψη για ναρκωτικά στη Φοινικούντα

Στην κατοχή του είχε 3,98 γραμ. χασίς, ένα τσιγαριλίκι και 0,07 γραμ. κοκαΐνης.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Στη σύλληψη ενός 25χρονου για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Φοινίκούντα αστυνομικοί της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.
Στην κατοχή του είχε 3,98 γραμ. χασίς, ένα τσιγαριλίκι και 0,07 γραμ. κοκαΐνης.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.