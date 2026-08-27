Ομάδα 9 απατεώνων είχε ρημάξει τη Μεσσηνία - Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και "χτυπούσαν" σπίτια

Διαρρήξεις, κλοπές, αλλά και τηλεφωνικές άπατες ως… υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είχαν στο ρεπερτόριό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ρημάξει διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 3 γυναίκες (8 εξ αυτών Ρομά) ηλικίας από 21 έως 35 ετών.

Με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με χρήση διαφόρων οχημάτων ακόμα και με παραποιημένες πινακίδες και με επικοινωνία μεταξύ τους ακόμα και με ασυρμάτους τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τις 19 Μαρτίου έως και τις 28 Ιουλίου δρούσαν σε Καλαμάτα, Μικρή Μαντίνεια, Ακρογιάλι, Παλιόχωρα, Θούρια, Ασπρόχωμα, Αλλαγή, Μεσσήνη και Πύλο αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 380.000 ευρώ.

Σε κάποιες από τις περιπτώσεις “χτυπούσαν” σπίτια και άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά, αλλά και διάφορα άλλα προσωπικά αντικείμενα των ιδιοκτητών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνταν δήθεν κίνδυνο έκρηξης από βραχυκύκλωμα, πείθοντας τα θύματα τους (συνήθως ηλικιωμένους) να τους παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα για να τα… προστατεύσουν.

Στις περιπτώσεις μάλιστα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων φρόντιζαν να απασχολούν αρκετά τα θύματα στο τηλέφωνο, τόσο για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, όσο και για να μην έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν στο ενδιάμεσο είτε με συγγενείς τους, είτε με την Αστυνομία.

Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που ζητούσαν από τα υποψήφια θύματα να πάνε στον ηλεκτρολογικό πίνακα και να τσεκάρουν ασφάλειες και διακόπτες, ώστε να γίνουν πιο πειστικοί, ενώ για να αποπροσανατολίσουν τους ενοίκους εκτός από διάφορα πολύτιμα αντικείμενα τους ζητούσαν να δώσουν και μικροαντικείμενα του σπιτιού όπως μπαταρίες και θερμόμετρα.

Για να ελέγξουν δε πόσο εύπιστα είναι τα άτομα, τους ζητούσαν να γεμίσουν μία κατσαρόλα με νερό για δήθεν προστασία από το βραχυκύκλωμα.

Στα σπίτια που “χτυπούσαν” φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ χρησιμοποιούσαν ασυρμάτους για να επικοινωνούν με τους τσιλιαδόρους, αλλά και διάφορα οχήματα για τη μετάβαση και την διαφυγή τους από τους στόχους.

Ενδεικτικά σύμφωνα με την καταγγελία παθούσας είχαν αποσπάσει από σπίτι στην Καλαμάτα χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ενώ από άλλο σπίτι στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε επιχείρηση εξαπάτησης άρπαξαν κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 50.000 ευρώ. Αλλά και σε μία ακόμα περίπτωση στη Θούρια είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα αξίας 4.600 δολαρίων Καναδά.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης

Για τις συνολικά 13 περιπτώσεις άπατων και ακόμα 2 απόπειρες, αλλά και για τις 5 περιπτώσεις κλοπών και ακόμα 4 απόπειρες σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνοτήτων, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους

Υπολογίζεται ότι από όλη την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 381.475 ευρώ και 4.600 δολαρίων Καναδά, το οποίο προέρχεται από την αξία των μετρητών καθώς και των αφαιρεθέντων κοσμημάτων και τιμαλφών αντικειμένων.

Παράλληλα σε σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 6 κινητά τηλέφωνα και 3 οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Δ.Πλ.