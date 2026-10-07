2,1 εκ. ευρώ επιπλέον για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι: Αποζημίωση για καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου

Η υπόθεση έφτασε στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, το οποίο εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ενώ η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία να μην ασκήσει ανακοπή, μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν πιθανότητες δικαίωσης της Περιφέρειας.

Η νέα επιβάρυνση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη διαταγή πληρωμής 1,643 εκατ. ευρώ υπέρ της ίδιας εταιρείας για το Τζάνε–Καλαμάκι. Έτσι, σε δύο μεγάλα οδικά έργα της Μεσσηνίας η ίδια ανάδοχος έχει εξασφαλίσει πρόσφατα διαταγές πληρωμής συνολικού ύψους 3,839 εκατ. ευρώ.

Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στην Περιφέρεια στις 31 Ιουλίου. Επειδή μεσολάβησαν οι δικαστικές διακοπές, η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής άρχισε στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου.

Στη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξήγησε ότι το συνολικό ποσό των 2.196.285,01 ευρώ προκύπτει από διαφορετικές απαιτήσεις της αναδόχου.

Μία κατηγορία αφορά εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολών της υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων παρεμβάσεις σε δίκτυα της περιοχής που επηρεάστηκαν από την κατασκευή του δρόμου. Κατά την έναρξη του έργου το 2022 διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα, γεωτρήσεις και άλλες υποδομές που δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό αντικείμενο.

Η υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες όμως δεν θεωρήθηκαν επιλέξιμες από τη Διαχειριστική Αρχή για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων συνδέεται με αποζημιώσεις που διεκδίκησε η εταιρεία λόγω των καθυστερήσεων του έργου.

Για μία περίοδο η ανάδοχος είχε ζητήσει 691.325,19 ευρώ. Μετά την εξέταση των στοιχείων και τις απόψεις της υπηρεσίας, η απαίτηση περιορίστηκε σε 285.889,92 ευρώ.

Για επόμενη περίοδο, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, η εταιρεία διεκδίκησε 1.889.627,49 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, μετά τις απόψεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, το ποσό περιορίστηκε και αναγνωρίστηκε στα 908.766 ευρώ.

ΔΙΚΤΥΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνεδρίαση για τις αιτίες που δημιούργησαν τις απαιτήσεις.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς ανέφερε ότι από το 2022 υπήρχαν επανειλημμένες οχλήσεις της αναδόχου για ζητήματα που αφορούσαν τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού και τις απαλλοτριώσεις. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν σε πολλαπλές διακοπές εργασιών.

Παράλληλα υπήρξαν καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών του αναδόχου. Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση, όταν καθυστερούν οι πληρωμές δημιουργείται δικαίωμα του αναδόχου να διεκδικήσει αποζημίωση για τη ζημία που υφίσταται.

Οι σχετικές απαιτήσεις αρχικά απορρίφθηκαν σιωπηρά από την υπηρεσία. Η εταιρεία προσέφυγε στη συνέχεια στον υπουργό Υποδομών, ο οποίος έκανε εν μέρει δεκτές τις ενστάσεις, αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις της ίδιας της υπηρεσίας της Περιφέρειας. Έτσι, τα ποσά που τελικά αναγνωρίστηκαν ήταν σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που είχε αρχικά διεκδικήσει ο ανάδοχος.

Το κρίσιμο στοιχείο για τη χθεσινή απόφαση είναι ότι οι υπουργικές αποφάσεις που αναγνώρισαν τις απαιτήσεις δεν προσβλήθηκαν δικαστικά. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, κατέστησαν πλέον οριστικές και υποχρεωτικά εφαρμόσιμες.

Τα ποσά παρέμεναν απλήρωτα λόγω έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων και η «Γ. Πετρής ΑΤΕ» προσέφυγε στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης ζητώντας την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατέθεσε απόψεις που, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην Περιφερειακή Επιτροπή, ουσιαστικά αναγνώριζαν πλέον τη συνολική απαίτηση της εταιρείας.

Με αυτά τα δεδομένα, η Νομική Υπηρεσία εκτίμησε ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Επισημάνθηκε επίσης ότι ακόμη και αν κατατεθεί ανακοπή, αυτή δεν αναστέλλει αυτοδικαίως την υποχρέωση πληρωμής. Θα χρειαστεί χωριστή αίτηση αναστολής, για την οποία επίσης εκτιμήθηκε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι περιορισμένες.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος έθεσε στη συζήτηση το ενδεχόμενο να υπάρξει στο τέλος του έτους χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ώστε το ποσό να μη βαρύνει τελικά εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Η σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου διαφώνησε με τη μη άσκηση ανακοπής, υποστηρίζοντας ότι η Περιφερειακή Επιτροπή καλείται ουσιαστικά να επικυρώσει τετελεσμένα γεγονότα. Πρότεινε να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα και να εξεταστεί η υπόθεση με τη συνδρομή εξειδικευμένου μεγάλου δικηγορικού γραφείου.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος στάθηκε στο μέγεθος των αποζημιώσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. Όπως επισήμανε, ακόμη και αν οι πιθανότητες δικαίωσης της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται από τους νομικούς ελάχιστες έως ανύπαρκτες, θα πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα προσφυγής.

Τελικά η γνωμοδότηση για τη μη άσκηση ανακοπής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με αρνητικές ψήφους από με αρνητικές ψήφους της Νττίνας Νικολάκου, του Άγγελου Παπαγγελόπουλου και του Θεόδωρου Οικονόμου.

ΚΑΙ 1,643 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ–ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχε προηγηθεί άλλη διαταγή πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης υπέρ της ίδιας εταιρείας για το έργο Τζάνε–Καλαμάκι.

Στην περίπτωση εκείνη η Περιφέρεια Πελοποννήσου κλήθηκε να καταβάλει στη «Γ. Πετρής ΑΤΕ» 1.642.721,27 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και 20.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Και εκείνη η απαίτηση συνδεόταν με αποζημιώσεις για καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι δύο πρόσφατες διαταγές πληρωμής για τα δύο μεγάλα οδικά έργα της Μεσσηνίας ανέρχονται έτσι συνολικά σε 3.839.006,28 ευρώ, χωρίς τα δικαστικά έξοδα.

Το ποσό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς και στις δύο περιπτώσεις ένα σημαντικό μέρος του πρόσθετου κόστους συνδέεται με προβλήματα και καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των έργων. Μάλιστα, στη χθεσινή συζήτηση για το Φιλιατρά–Γαργαλιάνοι η υπόθεση του Τζάνε–Καλαμάκι χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα ως προηγούμενο για τις οικονομικές συνέπειες που μπορούν να έχουν οι καθυστερήσεις μεγάλων δημόσιων έργων.