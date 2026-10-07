Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ από 5 έως 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα

Στο τριήμερο συνέδριο αναμένεται ισχυρή κυβερνητική παρουσία, καθώς στο σχέδιο του προγράμματος περιλαμβάνονται ως ομιλητές οι υπουργοί Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, εκπρόσωποι των κομμάτων και της αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο μεσσηνιακό ενδιαφέρον έχει η βράβευση δύο προσώπων που έχουν συνδέσει την πολιτική και αυτοδιοικητική τους διαδρομή με την περιοχή. Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα τιμηθούν ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος και ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας και πρώην πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δημήτρης Δράκος.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα Royal Cruise Hall

9 π.μ. – 11 π.μ. Διαπίστευση – εγγραφή συνέδρων.

11 π.μ. – 11.30 π.μ. Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, τον δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλο και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

11.30 π.μ. – 12 μ. Κήρυξη έναρξης εργασιών του συνεδρίου και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου.

12 μ. – 12.30 μ.μ. Ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου.

12.30 μ.μ. – 2 μ.μ. Τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

2 μ.μ. – 2.15 μ.μ. Ομιλία του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

2.15 μ.μ. – 2.30 μ.μ. Βράβευση του πρώην δημάρχου Καλαμάτας και πρώην υπουργού Σταύρου Μπένου και του πρώην νομάρχη Μεσσηνίας και πρώην προέδρου της ΕΝΑΕ Δημήτρη Δράκου.

2.30 μ.μ. – 3 μ.μ. Χαιρετισμοί του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, του προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου Ανδρέα Κιτρομηλίδη, του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκου Τράκα και του προέδρου της ΠΟΠ-ΟΤΑ Μάρκου Δαρδαμάνη.

3 μ.μ. – 4 μ.μ. Τοποθετήσεις του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ και δημοτικού συμβούλου Πύλου – Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη.

4 μ.μ. – 4.15 μ.μ. Παρέμβαση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

4.15 μ.μ. – 7 μ.μ. Τοποθετήσεις των προέδρων των ΠΕΔ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα Royal Cruise Hall

10 π.μ. – 2 μ.μ. «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ενέργεια, Απόβλητα και Υδάτινοι Πόροι». Συντονίζει ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του Δικτύου ΦοΔΣΑ και δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης. Ομιλητές είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης. Από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

2.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ. «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση – Οικονομική Αυτοτέλεια και Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων». Συντονίζει ο Β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Έδεσσας Γιάννης Μουράτογλου και ο διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ Γιάννης Γούπιος. Ομιλητές είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο γενικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σάββας Χιονίδης, η γενική γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης Βασιλική Παντελοπούλου, ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Βασίλειος Σιαδήμας, η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Ιωάννης Ανδρουλάκης και η πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σταματίνα Παπαδόγγονα. Από τις 4.30 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

Αίθουσα Argonaut (-1)

10 π.μ. – 2 μ.μ. «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Θεσμικός Εκσυγχρονισμός – Ισότητα, Συνταγματική Αναθεώρηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Συντονίζει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης. Εισηγητές είναι ο Α΄ αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης Κωνσταντίνος Κουκάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης, η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Ομιλητές είναι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη, ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Δουδωνής. Από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

2.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ. «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Συνοχή – Πολιτικές για την Οικογένεια, την Υγεία και την Απασχόληση». Συντονίζει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Λαγκαδά Ελπινίκη Ανδρεάδου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Αναστάσιος Μαυρίδης και η διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕΤΑΑ Κωνσταντίνα Πέππα. Ομιλητές είναι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα. Από τις 4.30 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

Αίθουσα Voyager (+1)

10 π.μ. – 1 μ.μ. «Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων – Πρόληψη, Ετοιμότητα και Ανθεκτικότητα». Συντονίζει ο Β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ και δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς. Ομιλητές είναι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας. Από τις 11.30 π.μ. έως τη 1 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

1 μ.μ. – 3.30 μ.μ. «Πολιτισμός, Παιδεία – Επενδύοντας στο Μέλλον των Τοπικών Κοινωνιών». Συντονίζει ο πρόεδρος της ΠΕΤΑ και δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος και η ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Ομιλητές είναι η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης. Από τις 2.30 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

3.30 μ.μ. – 7 μ.μ. «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Εδαφική Συνοχή – Νησιωτικότητα, Ορεινότητα και Αγροτική Οικονομία». Συντονίζει ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Δομοκού Δημήτρης Τζιαχρήστας. Ομιλητές είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Παρεμβαίνουν ο βουλευτής Δωδεκανήσων και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Μάνος Κόνσολας, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγγος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΕΤΑ Αναστάσιος Μπινίσκος. Από τις 5.30 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα Royal Cruise Hall

10 π.μ. – 10.30 π.μ. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμός της ΚΕΔΕ για το οικονομικό έτος 2025. Εισηγητές είναι ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ Σωτήρης Μαντές.

10.30 π.μ. – 12 μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

12 μ. – 1 μ.μ. Συμπεράσματα – ψήφισμα.

6 μ.μ. – 8.30 μ.μ. Εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας.