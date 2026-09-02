Χασισοφυτεία στην Πολιανή: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες

Ο 21χρονος και ο 35χρονος βρέθηκαν χθες το μεσημέρι ενώπιον του Ανακριτή Καλαμάτας και απολογήθηκαν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μετά την απολογία τους αποφασίστηκε από τις δικαστικές Αρχές να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Να θυμίσουμε πως οι δύο κατηγορούμενοι καλλιεργούσαν 267 δενδρύλλια χασίς σε ορεινή δύσβατη περιοχή μεταξύ Πολιανής και Ακόβου, στα σύνορα της Μεσσηνίας με την Αρκαδία, ενώ οπλοφορούσαν έχοντας πάνω τους κυνηγετικό όπλο που τους είχε δώσει ο 57χρονος πατέρας του 21χρονου.

Κ.Ηλ.