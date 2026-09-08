Νέο κόλπο απάτης με SMS για τις νέες ταυτότητες

Μια νέα μέθοδο εξαπάτησης μέσω SMS χρησιμοποιούν επιτήδειοι, προσποιούμενοι την Ελληνική Αστυνομία ή το gov.gr και με πρόσχημα τη νέα ταυτότητα, προσπαθούν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να πατήσουν σε συγκεκριμένο σύνδεσμο και να αποκαλύψουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Σε μία από τις εκδοχές της απάτης οι δράστες εμφανίζονται ως gov.gr και ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας. Μάλιστα, το μήνυμα προειδοποιεί ότι θα επιβληθεί πρόστιμο και καλεί τον πολίτη να πληρώσει μέσω ενός link, προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις.

Σε άλλη περίπτωση, οι απατεώνες εμφανίζονται ως Ελληνική Αστυνομία, ενημερώνουν το υποψήφιο θύμα ότι το ραντεβού του για την έκδοση νέας ταυτότητας δεν έχει ολοκληρωθεί και στην συνέχεια, του ζητούν να «επιβεβαιώσει τα στοιχεία του» μέσω συνδέσμου, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα αποφύγει την ακύρωση της διαδικασίας.

Στόχος των δραστών είναι να οδηγήσουν τους πολίτες στην ιστοσελίδα που βρίσκεται πίσω από το link, ώστε να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα και στη συνέχεια να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που ζητούν άμεση πληρωμή, επιβεβαίωση στοιχείων ή σύνδεση μέσω άγνωστου link, ακόμη και όταν εμφανίζεται ως αποστολέας κάποια κρατική υπηρεσία.