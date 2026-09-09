Νέα τηλεφωνική απάτη με επιτήδειους να παριστάνουν την Αστυνομία

Οι δράστες καλούν από άγνωστους αριθμούς και χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο υποστηρίζει ψευδώς ότι η ταυτότητα ή προσωπικά στοιχεία του καλούμενου έχουν συνδεθεί με παράνομη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια καλούν τον πολίτη να πατήσει το πλήκτρο «1», υποτίθεται για να συνδεθεί με εκπρόσωπο της Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος επισημαίνει ότι πρόκειται για μέθοδο vishing, δηλαδή τηλεφωνική εξαπάτηση με στόχο την απόσπαση προσωπικών, οικονομικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Οι απατεώνες προσπαθούν να δημιουργήσουν φόβο και αίσθημα επείγοντος αναφέροντας στο υποψήφιο θύμα ότι εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριότητα, με στόχο να μην του αφήσουν χρόνο να σκεφτεί και να τον οδηγήσουν σε βιαστικές κινήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν ενημερώνει πολίτες με αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά μηνύματα ότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε ζητά από τους πολίτες να πατήσουν κάποιο πλήκτρο για να συνδεθούν με αστυνομικό, ούτε ζητά τηλεφωνικά προσωπικά, οικονομικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος αναφέρει πως όποιος δεχθεί τέτοια τηλεφωνική κλήση θα πρέπει να κλείσει αμέσως το τηλέφωνο, να μην πατήσει κανένα πλήκτρο, να μην δώσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να ενημερώσει συγγενείς, ιδιαίτερα ηλικιωμένους που είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιας μορφής απάτες.