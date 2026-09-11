12 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα στη Μεσσηνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη με 31 συνολικά συλλήψεις και στους πέντε νομούς, 12 εκ των οποίων στη Μεσσηνία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 796 άτομα, εκ των οποίων οι 716 ήταν Ελληνες και 80 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 48 άτομα, από τα οποία 36 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 31 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 614 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 187 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για έναν 34χρονο και έναν 21χρονο στην Καλαμάτα που ο καθένας κατείχε από 0,5 γραμμάρια χασίς, έναν 41χρονο στο Ασπρόχωμα με 0,9 γραμμάρια χασίς και έναν 46χρονο στην Καλαμάτα με 0,2 γραμμάρια κοκαΐνη και 3 τσιγαριλίκια.

Δύο συλλήψεις έγιναν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 53χρονος Αλβανός στην Καλαμάτα και ένας 54χρονος Ελληνας στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης γιατί ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές και διαπιστώθηκε από την Τροχαία πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθησαν και οι δύο για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ενας 23χρονος στην Καλαμάτα που κατείχε έναν αναδιπλούμενο σουγιά και άλλα δύο άτομα γιατί είχαν λήξει οι άδειες των κυνηγετικών τους όπλων.

Τέλος, συνελήφθησαν μια 17χρονη Ρομά στο Αριοχώρι και ένας 15χρονος Ρομά στα Αρφαρά για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ενώ συνελήφθη και η 32χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση της εποπτείας του.

Κ.Ηλ.