37χρονος Αλβανός ο καλλιεργητής της χασισοφυτείας στην Κορινθία

Ενας 37χρονος Αλβανός ταυτοποιήθηκε ως καλλιεργητής μιας μεγάλης χασισοφυτείας που είχε εντοπιστεί πριν ένα χρόνο σε ορεινή περιοχή της Κορινθίας.

Επρόκειτο για μία “ορφανή” χασισοφυτεία που είχε εντοπιστεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025 με 2.012 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2,5 μέτρων.

Υστερα από αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα

στοιχεία ενός καλλιεργητή και πρόκειται για 37χρονο Αλβανό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Η σχηματισθείσα δικογραφία

υποβλήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Κ.Ηλ.