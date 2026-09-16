Νέα ηλεκτρονική απάτη με δήθεν email του ΕΦΚΑ

Τα παραπλανητικά emails εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις του ΕΦΚΑ και ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι η κάρτα υγείας του έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή εξαιτίας ελλιπών στοιχείων ή πως θα σταματήσει η ασφάλεια αν δεν επικαιροποιηθούν τα στοιχεία μέσω e-banking.

Στη συνέχεια, το μήνυμα τον προτρέπει να επιλέξει σύνδεσμο ή κουμπί με την ένδειξη «Ενημέρωση στοιχείων», δημιουργώντας την εντύπωση ότι απαιτείται άμεση ενέργεια για την αποκατάσταση της υποτιθέμενης αναστολής.

Η απάτη φαίνεται αρχικά στη διεύθυνση του αποστολέα, μιας και παρότι ως όνομα εμφανίζεται το «ΕΦΚΑ», το συγκεκριμένο email προέρχεται από τη διεύθυνση minhgiang@mail.newing.vn, με κατάληξη .vn, η οποία δεν σχετίζεται με επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦΚΑ ή του gov.gr.

Ύποπτο είναι και το θέμα του μηνύματος, το οποίο εμφανίζεται ως «[Test] Κάρτα υγείας – ενημέρωση κατάστασης».

Αυτό που προσπαθούν να προκαλέσουν οι απατεώνες είναι ανησυχία στον παραλήπτη, ενημερώνοντάς τον ότι η κάρτα υγείας βρίσκεται «προσωρινά σε αναστολή λόγω ελλιπών στοιχείων», προκειμένου να τον κάνουν να αντιδράσει βιαστικά και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που υπάρχει στο απατηλό email.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν emails που ζητούν επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων, κωδικών πρόσβασης ή τραπεζικών στοιχείων μέσω συνδέσμων και δεν θα πρέπει να πατούν σε ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ακολουθήσει τον ύποπτο σύνδεσμο και έχει καταχωρίσει στοιχεία, θα πρέπει να αλλάξει άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης.

Αν έχουν δοθεί στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή λογαριασμού πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα και να αναφέρει το περιστατικό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.