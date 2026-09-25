Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια χασίς σε διαμερίσματα στην Αθήνα (βίντεο-φωτογραφίες)

Σε δύο συλλήψεις για καλλιέργεια χασίς σε διαμερίσματα στην Αθήνα και για διακίνηση της συγκομιδής σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές μεταξύ τους περιπτώσεις με κοινά χαρακτηριστικά όμως όσον αφορά κυρίως τον τρόπο καλλιέργειας, αλλά και τον τρόπο διάθεσης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών πωλούνταν σε… πελάτες σε Εξάρχεια, Ομόνοια, Αμπελοκήπους, Γκύζη, λόφο Στρέφη, αλλά και στο Χαλάνδρι,

Οι συλλήψεις έγιναν την Τετάρτη κατόπιν οργανωμένων επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με τη συνδρομή των Α΄ και Β’ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Στην πρώτη περίπτωση ένας 43χρονος τουλάχιστον εδώ και ένα δίμηνο καλλιεργούσε στο διαμέρισμα του στο Γκύζη σε ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο θάλαμο φυτά κάνναβης και στη συνέχεια τα διακινούσε σε τοξικομανείς στο κέντρο της Αθήνας. Από τη δραστηριότητα τους μάλιστα προσέβλεπε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που θα ξεπερνούσε τις 32.000 ευρώ. Σε έρευνα, που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 1 κιλού και 260 γραμμαρίων, 23 φυτά κάνναβης, ύψους έως 20 εκατοστών περίπου. τσιγαριλίκι κάνναβης, μία ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 190 ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και πλήρης καλλιεργητικός εξοπλισμός (εξοπλισμός φωτισμού, εξαερισμού και θέρμανσης, λίπασμα και σπόροι κάνναβης).

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 49χρονος, ο οποίος τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο αντίστοιχα σε διαμέρισμα στην περιοχή των Εξαρχείων καλλιεργούσε φυτά κάνναβης και μετά διακινούσε τις ποσότητες τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στο Χαλάνδρι προσδοκώντας από αυτή τη δραστηριότητα να αποκομίσει ποσό που θα ξεπερνούσε τις 75.000 ευρώ. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους ενός 1 κιλού και 988 γραμμαρίων, 39 φυτά κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρου περίπου, μία ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα κινητό τηλέφωνο, ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ποσότητες κάνναβης που διακινούνταν πωλούνταν προς 5-10 ευρώ το γραμμάριο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε εισαγγελικές Αρχές της Αθήνας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.