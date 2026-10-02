Κλιμάκιο ΠΑΣΟΚ σε αστυνομικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας

Αστυνομικές Υπηρεσίες Μεσσηνίας και συγκεκριμένα την Αστυνομική Διεύθυνση και τις υπηρεσίες της Καλαμάτας και της Μεσσήνης επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων του κόμματος στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τοπικό ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Γιώργο Μουλκιώτη, βουλευτή Βοιωτίας και υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Προστασίας του Πολίτη, τον Βασίλη Μαστρογιάννη, αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα, τον Γιάννη Νικολακόπουλο, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, τον Παναγιώτη Αδαμόπουλο, πρώην βουλευτή, τον Μενέλαο Γερονικολό, αναπληρωτή τομεάρχη Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, την Κωνσταντίνα Πιέρρου, μέλος του Τομέα Ισότητας και τον Σταύρο Μούκα, υπεύθυνο Οργανωτικού.

Η ουσιαστική συνάντηση που διήρκεσε σχεδόν 4 ώρες, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης, τους διοικητές των Υπηρεσιών, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων, καθώς και με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καταγράφηκαν αναλυτικά τα προβλήματα και οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας, με έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και στις προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, από τη συζήτηση αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ότι η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει ιδιαίτερα ικανά, έμπειρα και προσηλωμένα στο καθήκον στελέχη. Ωστόσο, οι συνεχείς αποσπάσεις, η γενικότερη έλλειψη προοπτικής για τα μεσαία στελέχη, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες της καθημερινής αστυνόμευσης και της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, δημιουργούν συχνά συνθήκες υπέρμετρης επιβάρυνσης και απογοήτευσης στο προσωπικό.

Η ανακοίνωση της Ν.Ε. καταλήγει πως “το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχει αναδείξει τα ζητήματα αυτά και στο Κοινοβούλιο, με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, και θα συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αντιμετώπισή τους, στηρίζοντας έμπρακτα το προσωπικό και τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας”.