Στην Καλαμάτα μεταφέρεται το μεταπτυχιακό Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην Καλαμάτα μεταφέρεται για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά – ManTech» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο τα προηγούμενα τρία χρόνια λειτουργούσε στη Σπάρτη και τον Μυστρά.

Λόγω της μεταφοράς του προγράμματος, προκηρύχθηκε έκτακτος κύκλος υποβολής αιτήσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 16 Οκτωβρίου.

Το υβριδικό μεταπτυχιακό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων στην Καλαμάτα.

Το ManTech υλοποιείται με τη συνεργασία τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Συστημάτων.

Το πρόγραμμα συνδυάζει το μάνατζμεντ με τις νέες τεχνολογίες και επικεντρώνεται στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτισμικών αγαθών. Απευθύνεται σε αποφοίτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών, καθώς και σε επαγγελματίες του πολιτισμού, του δημιουργικού τομέα, της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπεται δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης έως και του 50% των μαθημάτων.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το πρόγραμμα έχει λάβει εξωτερική πιστοποίηση με «Πλήρη Συμμόρφωση / Fully Compliant» και στα δέκα πρότυπα ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες, προκήρυξη και έντυπο αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα mantech.uop.gr/