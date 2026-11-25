Τελετή αγιασμού 380 εκπαιδευόμενων ειδικών φρουρών της εκπαιδευτικής σειράς Νοεμβρίου 2026 –Φεβρουαρίου 2027, πραγματοποιήθηκε προχθές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Τρίπολη.

Στην τελετή χοροστάτησε ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Α’ Αλέξιος Κουρτέσης.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης και ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης αστυνομικός διευθυντής Αντώνιος Καρατασάκης.

Παρευρέθηκαν ο πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας π. Στέφανος Καππές, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Κωνσταντίνος Μανδρώνης και ο δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος, η Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννα Ντικούδη, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και της τοπικής διοίκησης Αρκαδίας και διδακτικό προσωπικό.

Αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης Ελληνικής Αστυνομίας είναι η παροχή σύγχρονης, επιστημονικής, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους ειδικούς φρουρούς, με στόχο την άρτια επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία τους, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο.