Τρεις αιώνες μετά τον Διαφωτισμό, η δημοσιογραφία δοκιμάζεται από την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση και την κρίση εμπιστοσύνης. Η αλήθεια εξακολουθεί να χρειάζεται υπερασπιστές.

Η συμμετοχή μου, ως ενεργού μέλους της ΕΣΠΗΤ, στην οποία φέτος συμπληρώνω 30 χρόνια παρουσίας, στην επετειακή εκδήλωση «Γράφουμε Ιστορία» και στην έκθεση ιστορικών αρχείων για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ, στην Καλαμάτα, αποτέλεσε αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ιστορική διαδρομή, την αποστολή και το μέλλον της δημοσιογραφίας. Μια εκδήλωση με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στα εκατό χρόνια που πέρασαν, αλλά και στα επόμενα εκατό, σε μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων για τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί, μια ιστορική και κριτική «βουτιά» στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας: από τον Βολταίρο και τις αξίες του Διαφωτισμού έως τη σύγχρονη εποχή της επικοινωνιακής χειραγώγησης.

Η δημοσιογραφία δεν κρίνεται από την ταχύτητα με την οποία μεταδίδει την πληροφορία, αλλά από την ευθύνη με την οποία αναζητά, ελέγχει και υπερασπίζεται την αλήθεια.

Η δημοσιογραφία οφείλει να φωτίζει τη σκέψη, όχι να στρατολογεί συνειδήσεις.

Ο Βολταίρος, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας του Διαφωτισμού (1694–1778), ιστοριογράφος, διηγηματογράφος και επιστολογράφος, υπήρξε πολέμιος του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας, υπερασπιστής της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας της συνείδησης.

Όπως επισημαίνει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στην «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος», ο Βολταίρος, σε ηλικία 68 ετών, ξεκίνησε έναν επίμονο αγώνα υπέρ των θυμάτων του φανατισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. Με την πένα του ανέπτυξε μια διαφορετική μορφή δημόσιας παρέμβασης: όχι για να τυφλώνει, αλλά για να ανοίγει τα μάτια. Όχι για να υποδαυλίζει τα πάθη, αλλά για να καλλιεργεί τη λογική, τη νηφαλιότητα και την ελευθερία της σκέψης. Γι' αυτό και ο Π. Κανελλόπουλος τον θεωρεί προπομπό της μοντέρνας δημοσιογραφίας.

Τρεις αιώνες αργότερα, πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκεται η δημοσιογραφία από αυτό το ιδανικό;

Τα στοιχεία του Digital News Report 2026 του Reuters Institute είναι αποκαλυπτικά: μόλις το 18% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις ειδήσεις, έναντι 37% του διεθνούς μέσου όρου. Παράλληλα, το 60% αναφέρει ότι αποφεύγει συχνά ή περιστασιακά την ενημέρωση. Πρόκειται για βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, όχι απλώς για αρνητική αξιολόγηση ενός επαγγελματικού κλάδου.

Ασφαλώς, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι ίδιοι. Υπάρχουν αξιόλογοι επαγγελματίες, ερευνητικές προσπάθειες, αποκαλύψεις και μέσα που υπερασπίζονται την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι υπαρκτό: όταν ο πολίτης αδυνατεί να διακρίνει την ενημέρωση από την πολιτική προπαγάνδα, την επιχειρηματική εξυπηρέτηση ή την προσωπική αντιπαράθεση, υπονομεύεται η αξιοπιστία ολόκληρου του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Ο δημοσιογράφος δεν αρκεί να μεταδίδει την είδηση. Οφείλει να τη διασταυρώνει, να τεκμηριώνει την κρίση του και να διαχωρίζει το γεγονός από την άποψη. Δεν δικαιούται να υποδεικνύει στον πολίτη τι πρέπει να πιστέψει. Ούτε η εξάρτηση από πολιτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα μπορεί να συμβιβάζεται με την ουσιαστική ανεξαρτησία της πένας, του μικροφώνου, της κάμερας, του διαδικτύου.

Η δημοσιογραφία δεν κινδυνεύει μόνο όταν φιμώνεται. Κινδυνεύει και όταν χάνει την αξιοπιστία της.

Ο Βολταίρος χρησιμοποίησε την πένα του για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον φανατισμό. Ένα μέρος της σημερινής δημοσιογραφίας χρησιμοποιεί το μικρόφωνο, την κάμερα και την ψηφιακή τεχνολογία για να αναπαράγει τον φανατισμό, να καλλιεργεί τη διχόνοια και να χειραγωγεί συνειδήσεις.

Η δημοσιογραφία δεν πρέπει να κάνει τον πολίτη οπαδό του δημοσιογράφου, αλλά ελεύθερο, ενημερωμένο και ικανό να σκέφτεται αυτοτελώς. Αυτό είναι το μέτρο της δημοσιογραφικής ποιότητας.

Τρεις αιώνες μετά τον Βολταίρο, η πρόκληση δεν είναι μόνο η λογοκρισία, αλλά και η οργανωμένη χειραγώγηση της πληροφορίας. Η προπαγάνδα δεν αποκρύπτει πάντοτε την αλήθεια, συχνά επιχειρεί να την πνίξει μέσα σε έναν ωκεανό ψευδών ειδήσεων και κατασκευασμένων εντυπώσεων. Η σύγχρονη δημοσιογραφία χρειάζεται το πνεύμα του Διαφωτισμού, την ελευθερία της σκέψης, αλλά και το μέτρο και την ανθρωπιστική ευαισθησία που αναδεικνύει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Γιατί η πληροφορία μπορεί να είναι απεριόριστη. Η αλήθεια, όμως, εξακολουθεί να χρειάζεται υπερασπιστές.